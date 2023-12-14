Армянская политика "двух стульев" обернулась провалом между ними

Азербайджанская многовекторность отличается от армянского стремления усидеть на двух, а то и трех стульях тем, что Баку не маневрирует, а выстраивает отношения с различными партнерами на долговременной основе. Наша страна выступает не просителем, готовым служить проводником внешних сил, а стороной, готовой согласовывать взаимодействие, исходя из национальных интересов и с учетом интересов всех сторон.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Баку, отметил он, независимо от того, кто является партнером, не принимает отношения сверху вниз, а настаивает и добивается равных отношений, тогда как Ереван находится в вечном поиске зарубежных покровителей и "дядь", иногда нескольких одновременно, что оборачивается не сидением на двух стульях, а провалам между ними.

"Одни ожидали, что, устрашившись действий Москвы в отношении Украины, Азербайджан дистанцируется от России, бросившись за защитой в объятия Вашингтона и Брюсселя. Некоторые же круги в России, напротив, озвучивали пожелания, что в ответ за сдержанную и в целом благоприятную для Азербайджана позицию Москвы в ходе и по итогам Второй карабахской войны, наша страна войдет в ОДКБ, ЕАЭС и станет частью российской "зоны влияния". Однако Баку остался приверженным провозглашенной и реализуемой на протяжении длительного времени политике многовекторности, внеблокового статуса и приоритета двусторонних отношений. Поэтому нашу страну и ее руководителей воспринимают в мире как самостоятельных и ответственных партнеров, на слово и подпись которых можно положиться и выстраивать долговременные взаимовыгодные отношения", - сказал депутат.

По словам Мусабекова, в свете попыток Запада усилить свои позиции в регионе и происходящих в связи с этим процессов, особенно чувствительной темой стали отношения Азербайджана с Россией. И не только зарубежные, но и местные чрезмерно чувствительные аналитики и политики, при каждом конструктивном взаимодействии Баку с Москвой, начинают причитать, мол, Украина, Молдова, Грузия и даже Армения Никола Пашиняна ориентируются на Запад и дистанцируются от России, а Азербайджан развивает связи и рискует вернуться в сферу ее влияния. Отвечая на эти претензии, депутат ММ напомнил, что, во-первых, Грузия, Армения, а до февраля 2022 года те же Украина и Молдова, экономически были связаны с Россией намного больше, чем Азербайджан. А, во-вторых, важно, с какой позицией выстраиваются отношения с Россией, кто, кого и как при этом использует, подчеркнул он.

"Ответственные политики и аналитики не могут отрицать, что правильные отношения с Москвой позволили удержать ее от вмешательства во вторую карабахскую войну на стороне армян. Впоследствии расхождение России с США, Великобританией помогло Баку отбить дипломатические атаки, организованные западными доброхотами армян и, в первую очередь, Францией. Инициированные правительством Макрона обсуждения в Совбезе ООН были провалены не без поддержки Москвы. Стратегическое партнерство с Россией поддерживает союзная с нами Турция, являющаяся членом НАТО и глубоко интегрированная в западную финансово-экономическую систему. Анкара делает это, не оглядываясь на бурчание в западных столицах.

Должен ли Баку отказываться от взаимовыгодного сотрудничества с Россией или Западом только из-за того, что это не нравиться кому-то из внешних акторов и местных политиков? Вовсе нет. Смысл независимости заключается не в том, чтобы послушно следовать инструкциям из Вашингтона, Брюсселя, Москвы или других столиц, а в способности принимать решения и проводить политику в соответствии с национальными интересами. Это не исключает, а напротив, предполагает взаимовыгодное, равноправное сотрудничество Азербайджана с той же Россией в целях безопасности, экономического развития и во благо многотысячных диаспор, проживающих в обеих странах", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева