Пашинян назвал реалистичным подписание соглашения о мире с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень реалистичным подписание соглашения о мире с Азербайджаном в ближайшее время, если Баку подтвердит уже согласованные между лидерами двух стран принципы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на церемонии открытия министерского заседания стран, не имеющих выход к морю.

"В случае, если Азербайджан подтвердит данные принципы, то подписание мирного соглашения в ближайшее время очень реалистично", - отметил Пашинян.

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