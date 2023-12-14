Армения утвердила регламент комиссии по делимитации с Азербайджаном

Ереван утвердил регламент работы азербайджано-армянской комиссии по делимитации.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян, передает в четверг Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Григорян также упомянул о необходимости разработки второго документа, в котором будет указано на основе каких принципов и каких карт страны проведут делимитацию.

Напомним, что 30 ноября на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения (Газах-Иджеван) состоялась пятая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.

Стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.

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