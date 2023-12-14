https://news.day.az/politics/1622042.html В Армении не увидели причин для дополнительного медосмотра возвращенных диверсантов
В Армении не увидели причин для дополнительного медосмотра возвращенных диверсантов
Необходимости в дополнительном осмотре возвращенных Азербайджаном военных нет.
Как передает Day.Az, об этом в беседе с журналистами после заседания кабмина заявила глава министерства здравоохранения Армении Анаит Аванесян.
"Все потребности были оценены, все необходимые исследования проведены в военном госпитале "Мурацан"", - сказала Аванесян.
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