https://news.day.az/politics/1622044.html В Баку проходит встреча Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана - ФОТО
В Баку проходит встреча Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана - ФОТО
В Баку началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции - Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана.
Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджанской Республики.
Было отмечено, что Джейхун Байрамов встретил своего турецкого коллегу перед входом в министерство.
Отметим, что Х.Фидан прибыл в Азербайджан. Сегодня утром его принял Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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