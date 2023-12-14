В Баку проходит встреча Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана

В Баку началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции - Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что Джейхун Байрамов встретил своего турецкого коллегу перед входом в министерство.

Отметим, что Х.Фидан прибыл в Азербайджан. Сегодня утром его принял Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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