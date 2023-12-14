Определены места встреч между комиссиями по делимитации азербайджано-армянской границы

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал постановление "Об утверждении "Регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой".

Как сообщает в четверг Day.Az, согласно регламенту заседания и совместные рабочие встречи по согласованию председателей комиссий, как правило, проводятся поочередно на территориях Азербайджанской Республики и Республики Армения или на границе Азербайджанской Республики и Республики Армения, или на территории третьих стран, или в формате видеоконференции.

Повестки заседаний и совместных рабочих встреч, список делегаций (за исключением членов комиссий) и протокольные вопросы организации заседаний и совместных рабочих встреч определяются по согласованию председателей комиссий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!