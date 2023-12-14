Назван порядок составления протоколов о встречах комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал постановление "Об утверждении "Регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой".

Как сообщает в четверг Day.Az, согласно регламенту, обнародован Порядок составления протоколов по итогам заседаний и совместных рабочих встреч.

По итогам заседаний и совместных рабочих встреч составляется протокол в письменной форме в двух подлинных экземплярах на русском или (по согласованию) на английском языках.

Протокол подписывается обоими председателями комиссий.

Должностные лица государств, представленных комиссиями, воздерживаются от каких-либо публичных, официальных ссылок на подписанные председателями протоколы в случае, если на протоколе проставлен гриф "конфиденциально".

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