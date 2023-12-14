Джейхун Байрамов рассказал о плодотворности азербайджано-турецких отношений

При любой возможности мы проводим с Хаканом Фиданом обсуждения в рамках международных мероприятий, ведем телефонные переговоры. Сегодняшний визит является показателем того, насколько насыщена повестка дня между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Он отметил, что этот год был плодотворным для азербайджано-турецких отношений.

"Наше сотрудничество, которое с помощью Шушинской декларации поднялось до уровня стратегического союзничества, является примером для всего мира", - подчеркнул Джейхун Байрамов.

Он также упомянул, что на сегодняшней встрече, наряду с двусторонними отношениями, обсуждались вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

"В то же время мы обсудили вопросы сотрудничества со странами региона в трехстороннем и четырехстороннем форматах. В ближайшие месяцы планируется провести несколько встреч в трехстороннем формате", - добавил он.

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