Азербайджан в ближайшее время ответит на комментарии Армении по проекту мирного соглашения

Появилась историческая возможность для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Он отметил, что в настоящее время Азербайджан формирует свое мнение о комментариях Армении по проекту мирного соглашения, и в ближайшее время представит его Армении.

"Азербайджан и Турция считают, что соседи в регионе должны жить в мире. Мы ожидаем, что Армения предпримет шаги в том же направлении", - добавил глава МИД Азербайджана.

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