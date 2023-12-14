Бакинская инициативная группа проводит в Женеве конференцию "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность"

Международная конференция "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность", организованная Бакинской инициативной группой, стартовала в Женеве.

Как сообщает в четверг Day.Az, участники конференции, представляющие бывшие и нынешние французские колонии, поделились информацией о тяжелых последствиях политики неоколониализма, которую Франция продолжает проводить в этих странах и регионах.

Было отмечено, что Франция вмешивается во внутренние дела своих бывших колоний, создает политику дестабилизации, нарушает основные права человека в регионах, которые она по-прежнему управляет, и незаконно эксплуатирует их природные ресурсы.

Участники конференции подчеркнули, что жители этих стран, богатых природными ресурсами, живут в гораздо труднейших условиях по сравнению с материковой частью Франции, с высокими уровнями безработицы и бедности.

К тому же, как отметили выступающие, ядерные испытания и процессы обогащения урана, проводимые Францией на этих территориях, оказали серьезное воздействие на здоровье местного населения и привели к значительному ущербу окружающей среде. Франция также продолжает политику искусственной ассимиляции коренных народов и переселения нелегальных мигрантов, пытаясь тем самым препятствовать борьбе местных жителей за независимость.

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