Участие Турции в переговорах гораздо важнее, чем участие стран, выдвигающих не относящиеся к делу инициативы

Азербайджан всегда в постконфликтный период высказывал свою позицию по нормализации отношений с Арменией и неоднократно предлагал ей провести двусторонние переговоры, а также переговоры при посредничестве беспристрастной третьей стороны.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Что касается участия Турции в переговорах, министр отметил, что Турция является не только братской страной для Азербайджана, но и соседом Армении.

"Участие Турции в переговорах гораздо важнее, чем участие стран, которые выдвигают не относящиеся к делу инициативы. Турция заинтересована в установлении устойчивого мира и развития в регионе. Роль Турции была бы благоприятна и для самой Армении, если бы она думала прагматично. Решение принимается армянской стороной. В последнее время между Турцией и Арменией существует диалог, и Азербайджан приветствует дальнейшее усиление роли Турции в данном вопросе", - добавил министр.

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