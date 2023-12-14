https://news.day.az/politics/1622113.html Хакан Фидан об открытии границ между Турцией и Арменией
Хакан Фидан об открытии границ между Турцией и Арменией
В вопросе открытия границ между Турцией и Арменией мы действуем скоординированно с Азербайджаном.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Он отметил, что Турция примет решение в соответствии с итогами продолжающихся мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.
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