Азербайджан не согласен с мнением Армении об отводе войск от границы

Азербайджан не согласен с мнением министра иностранных дел Армении об отводе войск от границы.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Министр сказал, что особенно сбивает с толку вывод каких-либо элементов из обсуждаемых в ходе переговоров вопросов и преподнесение их в особом порядке.

"Идея отвода войск неприемлема. Сегодня азербайджанская армия защищает границы Азербайджана. Следующий момент заключается в том, что азербайджанская армия не пришла по чьему-то желанию или приглашению, а после 30 лет оккупации освободила свои земли от оккупации и охраняет свои границы.

Другой момент заключается в том, что границы Азербайджана могут охранять только азербайджанские солдаты. Эта принципиальная позиция Азербайджана хорошо известна армянской стороне. Было бы хорошо, если бы Армения конструктивно подошла к нашим предложениям, и в таком случае можно было бы добиться положительных результатов",- добавил Д.Байрамов.

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