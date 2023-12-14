Россия готова принять следующий раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией

Российская сторона подтверждает предложение организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном в самое ближайшее время.

Как передает в четверг Day.Az, об этом в официальном комментарии сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подтверждаем свое предложение организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном в самое ближайшее время в России", - заявила она.

Захарова подчеркнула необходимость вернуться к трехсторонним переговорам и добавила, что Россия "считает крайне опасными попытки дезавуировать трехсторонние договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении".

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