Комитет парламента Азербайджана одобрил предложенную поправку к военному законодательству

Комитет Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана одобрил предложенную поправку к военному законодательству.

Как сообщили в четверг Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, сегодня состоялось очередное заседание комитета парламента Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

"Председатель комитета Зияфет Аскеров сообщил, что в повестку дня включено шесть вопросов, и озвучил их.

В первую очередь Зияфет Аскеров проинформировал о законопроектах (первое чтение) по внесению поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках, а также в законы "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных Сил Азербайджанской Республики" и "О внесении изменений в законы об информации, информатизации и защите информации".

Он сообщил, что документ представлен главой государства, как законодательная инициатива и рассказал о предлагаемых изменениях в законодательные акты, упомянутые в проекте.

Председатель комитета отметил, что в соответствии со статьями Уголовного кодекса предложенные поправки предусматривают уголовную ответственность за незаконные действия, такие как демонстрация, распространение, приобретение, хранение, перевозка атрибутов или символов, направленных на разрушение территориальной целостности Азербайджана, а также за разглашение информации о движении или дислокации личного состава Вооруженных сил, военного оружия, боеприпасов или военной техники в военное время или в боевых условиях.

Было отмечено, что предлагаемая поправка к Кодексу об административных проступках устанавливает административную ответственность за распространение в средствах массовой информации, в том числе в интернет-информационном резерве или информационно-телекоммуникационной сети информации о передвижении или дислокации личного состава Вооруженных сил, военного оружия, боеприпасов или военной техники военнослужащими или военнослужащими, призванными на сбор.

Случаи распространения информации, обнародованной государственными органами в связи с вышеуказанным, ответственности не влекут.

Было отмечено, что в целях нераспространения информации о Вооруженных силах в проекте также предусмотрены соответствующие изменения в законы "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики" и "Об информации, информатизации и защите информации".

В обсуждениях по этому вопросу выступили заместитель председателя комитета Хикмет Мамедов, члены комитета Эркин Гадирли, Эльшад Мирбашир оглу, Агиль Аббас, Нурлан Гасанов, Айдын Мирзазаде. Депутаты отметили актуальность вопроса и его важность с точки зрения безопасности.

Председатель комитета Зияфет Аскеров и присутствовавший на заседании начальник правового управления министерства обороны Эльчин Алиев прояснили поднятые вопросы.

Затем Зияфет Аскеров представил законопроект "О внесении изменений в Положение о прохождении военной службы" (первое чтение), утвержденный законом №377 Азербайджанской Республики от 3 октября 1997 года. Он отметил, что представленный главой государства законопроект разработан с целью расширения круга лиц, которые могут быть приняты на действительную военную службу офицерами.

Предлагаемая поправка предусматривает возможность присвоения воинского звания младшего лейтенанта прапорщикам и мичманам с полным средним образованием (только в течение периода, установленного соответствующим органом исполнительной власти), прослужившим в звании прапорщика и мичмана пять и более лет, после прохождения военной подготовки и сдачи экзаменов в установленном порядке.

Затем Зияфет Аскеров проинформировал о законопроекте "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" и "О государственной тайне"" (второе чтение). Он отметил, что в законопроекте уточняется круг сведений, составляющих государственную тайну в экономической сфере, и к ним, наряду с предприятиями, разрабатывающими или производящими военную продукцию, относятся предприятия, осуществляющие экспорт, продажу этой продукции, а также организующие эту работу, и их финансовая отчетность.

Представляя законопроект "О внесении изменений в закон "О национальной безопасности"" (второе чтение), Зияфет Аскеров отметил, что с учетом того, что в Рамочной конвенции "Об охране морской среды Каспийского моря", к которой присоединился Азербайджан, используется термин "морская среда", предлагается внести соответствующие изменения в документ.

Затем председатель комитета проинформировал о законопроекте "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об антимонопольной деятельности", "О защите прав потребителей", "О гражданской обороне", "О зерне", "О национальной безопасности", "О государственной тайне", "О подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике" и "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"" (третье чтение). Было отмечено, что согласно документу, из соответствующих законов выводятся вопросы, регулируемые законом "О государственных резервах", уточняется ряд терминов.

Каждый из шести законопроектов, включенных в повестку дня, был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

На заседании присутствовали члены комитета Амина Агазаде, Эльман Мамедов, Бахтияр Садыгов и другие официальные лица", - говорится в сообщении пресс-службы парламента.

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