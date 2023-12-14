https://news.day.az/politics/1622202.html Российские миротворцы примут участие в разминировании Карабаха
Российские миротворцы примут участие в разминировании Карабаха
В разминировании в Карабахе примут участие и российские миротворцы.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство обороны РФ.
Командование российских миротворцев в Карабахе провело переговоры с азербайджанской стороной для получения согласия на разминирование территории.
Отмечается, что миротворцы продолжают постоянно взаимодействовать с Баку для обеспечения безопасности гражданского населения и соблюдения законодательства.
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