Российские миротворцы примут участие в разминировании Карабаха

В разминировании в Карабахе примут участие и российские миротворцы.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство обороны РФ.

Командование российских миротворцев в Карабахе провело переговоры с азербайджанской стороной для получения согласия на разминирование территории.

Отмечается, что миротворцы продолжают постоянно взаимодействовать с Баку для обеспечения безопасности гражданского населения и соблюдения законодательства.

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