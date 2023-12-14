Баку осудил заявление правительства Нидерландов

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на вопрос местных СМИ по поводу заявления от 13 декабря о выделении помощи Армении правительством Королевства Нидерландов, где отмечено, что "в результате нападения Азербайджана на этнический армянский анклав 100 000 армян были насильно выселены из своих домов".

Как сообщает Day.Az, дипломат назвал неприемлемыми высказывания правительства Королевства Нидерландов против нашей страны:

"Нидерланды в течение 30 лет никогда не принимали во внимание факты нарушения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана оккупационной и агрессивной Арменией, проведения политики этнических чисток против азербайджанцев, попадания более 1 миллиона азербайджанцев в положение вынужденных переселенцев и беженцев.

Несмотря на неоднократные заявления Азербайджана о том, что армянские вооруженные силы, продолжающие незаконное существование на наших территориях, являются источником опасности в регионе, и многочисленные призывы к их немедленному выводу в соответствии с международным правом, критика нидерландской стороной антитеррористических мер, осуществляемых Азербайджаном на своих территориях, является ярким примером предвзятого подхода.

Еще раз напоминаем, что 44-дневная Отечественная война, а также 24-часовые антитеррористические мероприятия, проведенные в сентябре 2023 года, осуществлялись на суверенных территориях Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права и что наша страна легитимными методами восстановила свой суверенитет.

Азербайджан никогда не выселял армянских жителей из Карабаха, и, несмотря на призывы Азербайджана не покидать регион, их решением была миграция в Армению и другие страны. Миссии Организации Объединенных Наций в регион подтвердили, что азербайджанская сторона не нацелена на гражданское население, и Международный суд, расположенный в Королевстве Нидерландов, отклонил последние претензии Армении в этом направлении.

Нидерландской стороне было бы полезно положить конец подобным заявлениям, которые препятствуют дальнейшему развитию и прогрессу региона на основе уважения принципов международного права".

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