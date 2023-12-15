Решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах должно быть принято единогласно

Решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах должно быть и будет принято единогласно.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов на сегодняшнем расширенном заседании правления ПЕА.

Он отметил, что новые реалии сделали важным назначение внеочередных президентских выборов.

Он также подчеркнул, что выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах будет решением не только ПЕА, но и азербайджанского народа.

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