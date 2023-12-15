Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей парламента Королевства Марокко

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках текущего официального визита в Королевство Марокко 14-го декабря провела встречу с главой Палаты представителей марокканского парламента Рашидом Талби Эль Алами, передает Day.Az.

Рашид Талби Эль Алами искренне приветствовал Сахибу Гафарову и выразил ей признательность за принятие приглашения посетить Марокко с визитом. Азербайджан - братская для Марокко страна, заявил Эль Алами, подчеркнув при этом важность расширения межгосударственных связей. Он также указал на значение двустороннего экономического сотрудничества и связей между деловыми кругами наших стран.

Как было отмечено в ходе беседы, Азербайджан и Марокко поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга и, что весьма важно, действуют сообща и проявляют солидарность в международных организациях. Председатель Палаты представителей также поздравил Азербайджан с восстановлением своего суверенитета.

Говоря о своих приездах в Азербайджан, Рашид Талби Эль Алами с удовлетворением упомянул своё участие в Бакинской конференции Движения неприсоединения в июне 2022-го года и в специальном заседании Милли меджлиса в мае 2023-го года, которое было посвящено 100-летнему юбилею Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. При этом Эль Алами высказал добрые мысли о нашей стране

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила за оказанное гостеприимство и отметила важность политических, экономических и гуманитарных связей между Азербайджаном и Марокко.

На встрече была подчеркнута значительная роль сотрудничества между азербайджанским и марокканским парламентами в развитии двусторонних отношений. Спикер Сахиба Гафарова заявила о развитии связей между нашими законодательными органами. Кроме того, как было отмечено, в парламентах обеих стран успешно функционируют группы дружбы, а наши делегации оказывают друг другу поддержку в межпарламентских организациях.

Также обсуждалось сотрудничество между парламентскими комитетами и аппаратами, и рассматривались возможности межпарламентского сотрудничества по правовым, экономическим и гуманитарным вопросам, семейным ценностям и делам женщин. С учётом того, что Азербайджан примет у себя 29-ю конференцию государств-участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве наших парламентов и в том, что касается климатических изменений.

Рашид Талби Эль Алами поздравил азербайджанскую сторону с получением права на проведение у себя этого мероприятия.

Спикер Милли Меджлиса также коснулась важности взаимодействия в рамках учреждённой по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева Парламентской сети Движения Неприсоединения, с удовлетворением упомянув представленность Марокко на самом высоком уровне на всех конференциях Сети, проведённых по сей день. Сахиба Гафарова, кроме того, выразила Эль Алами благодарность за участие в Бакинской конференции ДН и в особом заседании Милли Меджлиса по случаю сотого юбилея Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Говоря о президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7-го февраля 2024-го года, спикер Сахиба Гафарова охарактеризовала эти выборы как исторические. Их самой главной отличительной чертой будет то, что они пройдут на всей суверенной территории Азербайджана, добавила она.

Далее было упомянуто, что азербайджанские земли 30 лет находились в армянской оккупации. Хотя международные организации приняли множество решений и резолюций за эти 30 лет о незамедлительном и безоговорочном освобождении этих территорий, все эти документы не исполнялись. И вот, в 2020-м году Азербайджан собственными силами и ценою крови 3000 шахидов освободил свои земли от интервентов.

Затем председатель Милли Меджлиса рассказала о новых реалиях, сложившихся в регионе после победы нашей страны в Отечественной войне. Гафарова заявила, что по итогам успешно завершившихся в сентябре текущего года локальных антитеррористических мер в Карабахе был положен конец сепаратизму и был полностью восстановлен наш суверенитет. Она поблагодарила марокканскую сторону за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Сахиба Гафарова поведала и о мерах, предпринятых в последние дни по построению доверия между Азербайджаном и Арменией. По её словам, в настоящее время нет препятствий для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, что, как она надеется, произойдёт в ближайшее время.

Другие вопросы, представляющие интерес для обеих сторон, тоже обсуждались в ходе беседы.

Во встрече принимали участие глава рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Марокко Имамверди Исмайлов, член той же группы Агалар Велиев, посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов и другие официальные лица.

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