Специально-тактические учения коммандос

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, с подразделениями коммандос проведены специально-тактические учения, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"По сценарию, подразделениям, поднятым по сигналу "Тревога", были даны задачи по нейтрализации группировки условного противника, пытающейся совершить диверсию. После оценки объекта условного противника путем визуального наблюдения местности и проведения воздушной разведки, военная техника условного противника была заманена в засаду, захвачены члены группировки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все задачи, поставленные в ходе специально-тактических учений, проведенных в лесистой местности, были выполнены с высоким профессионализмом