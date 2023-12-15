Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева за последние 20 лет добился больших успехов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) заместитель председателя-руководитель центрального аппарата ПЕА Тахир Будагов.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев построил независимый, современный, суверенный, целостный новый Азербайджан на мощных основах, заложенных великим лидером Гейдаром Алиевым.

"2023 год стал удачным для азербайджанского народа. На 7 февраля следующего года назначены внеочередные президентские выборы. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева одержал историческую победу. Продолжение этой победы зависит от следующих выборов", - добавил Т.Будагов.

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