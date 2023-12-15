Джеймс О'Брайен о переговорах между Баку и Ереваном

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен коснулся переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном и обмена военнослужащими между сторонами.

Как передает Day.Az, О'Брайен затронул эту тему в интервью "Голосу Америки".

"Я думаю, что действительно важно, чтобы две страны говорили друг с другом и достигали практических соглашений. Об освобождении военных объявили на прошлой неделе, и вот, буквально на этой неделе, они уже дома. Страны выступили с совместным заявлением, продемонстрировав поддержку друг другу во многих отношениях, в том числе в их международных устремлениях, например, в том, чтобы Азербайджан провел следующую климатическую конференцию ООН, на что он теперь имеет право.

Проявление такой поддержки является важным шагом на пути к построению нормальных двусторонних отношений. Мы надеемся, что очень скоро станем свидетелями достижения сторонами мирного соглашения. Обе стороны выразили заинтересованность в этом. Мы, также и наши партнеры по Европейскому Союзу и другие стороны, готовы помочь им в этом. Нам хотелось бы, чтобы все это поскорее закончилось, потому что скорейшее заключение мира принесет огромную пользу", - подчеркнул он.

О'Брайен напомнил, что Вашингтон провел несколько раундов мирных переговоров между двумя министрами иностранных дел, добавив, что они сделают это снова, если стороны решат, что это поможет им заключить мир. "Мы готовы помочь. Мы призываем обе стороны встретиться, и на данный момент каждая из них заявила, что готова работать в этом направлении", - заключил Джеймс О'Брайен.

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