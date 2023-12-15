Армения использовала Лачинскую дорогу для поставок вооружений в Карабах

Использование армянской стороной Лачинской дороги для поставок вооружений в Карабах в нарушение трехсторонних договоренностей и неготовность Еревана обеспечить полный вывод армянских вооруженных подразделений из региона, во многом привело к боестолкновениям в сентябре 2023 года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Считаем необходимым внести ясность в эти вопросы.

Комплекс трехсторонних договоренностей, состоящий из заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., 31 октября 2022 г., является безальтернативной "дорожной картой" примирения Баку и Еревана. Она охватывает все ключевые сферы армяно-азербайджанской нормализации: разблокирование экономических и транспортных связей, делимитацию армяно-азербайджанской границы, заключение мирного договора и развитие диалога по линии представителей общественности и экспертных кругов. Данные договоренности сохраняют свою силу, ни одна из сторон не отозвала свою подпись под ними.

Ввиду отсутствия мирного договора между Арменией и Азербайджаном попытки дезавуировать эти важнейшие документы считаем крайне опасными. Такой шаг неминуемо обернется серьезными рисками, в первую очередь - для самой Армении. Купировать же эти вызовы с помощью западных псевдопосредников не получится. США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в Армению и другие государства Южного Кавказа, их задача совершенно иная - потеснить нас и других региональных игроков, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной.

Не можем не отметить целый ряд действий Еревана, из-за которых так и не удалось в полной мере реализовать трехсторонние договоренности. Мы уже обозначали эти моменты. Речь о том, что армянская сторона на саммите под эгидой ЕС в октябре 2022 г. в Праге изменила на 180 градусов свою позицию по Карабаху, признав его принадлежность Азербайджану и "забыв" при этом - с подсказки советчиков из Евросоюза - хотя бы упомянуть о необходимости обеспечить надлежащим образом права и безопасность армянского населения данного региона. Такое решение кардинальным образом изменило ситуацию в зоне размещения Российского миротворческого контингента.

Негативно сказались также использование армянской стороной Лачинской дороги для поставок вооружений в Карабах в нарушение трехсторонних договоренностей и неготовность Еревана обеспечить полный вывод армянских вооруженных подразделений из региона, что во многом привело к боестолкновениям в сентябре с.г.", - отметила она.

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