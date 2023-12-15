Создан центральный избирательный штаб партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, решение об этом было принято на сегодняшнем расширенном заседании правления ПЕА.

Штаб создан в составе 21 человека.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля 2024 года.

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