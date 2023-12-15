Натали Луазо добивает остатки репутации Европарламента

Автор: Байрам Эльшадов

В Европарламенте продолжается антиазербайджанская деятельность. И это, наверное, уже никого не удивляет, так как за годы выработалась привычка читать о сложных отношениях вышеупомянутого института и Баку. Полагаю, многие люди согласятся с мнением, что за эти годы у лиц, принимающих политические решения в Азербайджане, как и у обычных людей, выработался иммунитет к этой критике.

Последняя акция ряда евродепутатов, возглявляемых француженкой Натали Луазо, можно охарактеризовать как попытку представить Азербайджан в плохом свете. Вновь евродепутаты критикуют Азербайджан за то, что страна "не соответствует демократическим нормам". Правда, никто из них не задается вопросом о том, что представляют из себя эти демократические нормы, как и не предлагают конструктивного объяснения причин, по которым именно их интерпретация демократических норм является единственно правильной и истинной.

Любопытно то, что именно представители страны беретов и багетов находятся в авангарде критиков азербайджанской демократии. При этом, возникает множество вопросов. Во-первых, а имеет ли право Франция критиковать кого-либо за отсутствие демократии? Демократия означает "власть народа", а в этой прекрасной стране была нагло продавлена пенсионная реформа, которую, выражаясь дипломатично, очень холодно приняло население. И тогда именно президент Макрон воспользовался статьей 49.3 конституции, чтобы добиться необходимого результата. И если в этой стране один человек может пойти против воли значительной части страны и получить желаемое, то о какой "власти народа" идет речь?

Во-вторых, почему французские политики считают, что они нашли универсальную истину и только они знают как правильно жить? Учитывая то, что такой подход нарушает принцип толерантности, которым так гордятся европейцы. К этому можно также прибавить и то, что таким образом французы вмешиваются в дела иностранного государства, что является серьезным нарушением принципов международных отношений.

И последний вопрос. Насколько справедливо стремление этих политиков поучать другие страны, учитывая, что дома у них не совсем порядок? Это риторический вопрос, ведь всем понятно, что если бы эти политики направили свою энергию на решение внутренних проблем, то некоторые сложные вопросы было бы возможно решить более эффективными методами.

Но Европейский парламент уникальное место. Проведя там достаточное количество времени, для меня стало очевидно, что данный институт работает по своим и весьма уникальным правилам. Самое главное - знать правильных людей и тогда все двери будут открыты. В Европарламенте можно провести любое мероприятие, продвигать любую повестку, рекламировать непризнанные нации и говорить абсолютнейшую чушь. При условии, что правильный человек покажет с кем и как договориться.

В этом и есть причина весьма специфического отношения к Европейскому парламенту в мире. И сегодня предвзятая позиция французских политиков совсем не помогает законодательному органу ЕС укреплять отношения с другими странами.