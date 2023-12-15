Завтра состоится заседание ЦИК Азербайджана

Завтра состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в ЦИК.

На заседании будет рассмотрен ряд вопросов, связанных с внеочередными президентскими выборами.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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