Перед учителями стоит важная задача: донести до молодежи значимость исторического процесса – Великого возвращения

Если показателем качества образования является ученик и студент, то гарант этого образования - учитель. Долг каждого из нас - защищать и возвышать имя учителя.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал ректор Университета АДА, посол Хафиз Пашаев в ходе своего выступления на XVI съезде учителей Азербайджана, посвященном 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Х.Пашаев подчеркнул, что в этом году Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, подняв наш флаг в городе Ханкенди, поставил финальную точку в восстановлении азербайджанским народом государственных границ.

"Процесс Великого возвращения стремительно продолжается. Перед учителями стоит важная задача - донести значимость этого исторического процесс до молодежи. Наша новая летопись, написанная не чернилами, а кровью, открытая миру политика Азербайджана должна стать одним из ведущих направлений сегодняшнего дня. Донести эту историю до молодежи - важнейшая задача для учителей", - сказал Хафиз Пашаев.

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