Антиазербайджанская позиция Валери Буайе ставит под угрозу французскую дипломатию

Автор: Эмин Севдималиев

Французские политики вновь устроили масштабную атаку на Азербайджан. После недолгого затишья член Сената Франции, вице-председатель группы дружбы Франция-Армения Валери Буайе выступила с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Суть призыва проста - наложить санкции на Азербайджан. Мадам Буайе полагает, что такое решение стало бы символом демонстрации "последовательности и смелости".

Но в данной дискуссии было бы весьма справедливо, если бы и у нас была возможность возразить французскому политику. Мой главный аргумент весьма простой - Валери Буайе слабо разбирается в том, как работают международные отношения и ее призыв является проявлением некомпетентности в этой сфере.

Начнем с того, что санкционный режим является весьма сильным аргументом в арсенале любого государства. И его постоянное использование действительно создает проблемы для экономики страны, на которую накладываются санкции. Достаточно посмотреть на то, какие сложности возникли перед российской и иранской экономикой. Но необходимо понимать, что санкции влияют и на экономику страны, которая накладывает санкции. Именно по этой причине сегодня Франция не способна транспортировать грузы через территории Ирана и России, что создает проблемы для французской экономики. Конечно, можно сделать исключения для одной или нескольких сфер. Но тогда, в глазах других страна становится лицемерной, так как сама нарушает свои же санкции.

Так почему это важно? А потому что сегодня путь из Франции на Восток может проходить только через Азербайджан. Накладывая санкции на Баку, получится сложная ситуация для Парижа. Ведь тогда придется идти на сближение с Россией или Ираном, что предполагает уступки и весьма серьезные. И это большая проблема, так как Франция потеряет лицо и баланс сил в отношениях между Францией и ее стратегическими конкурентами сместится не в пользу Парижа. Также это приведет к разногласиям с союзниками.

Что подводит к такому пикантному моменту. Франция потеряет право пользоваться своим "демократическим" имиджем, так как пойдет на сделку с тоталитарными, как считают на Западе, режимами. Это первая причина, по которой призыв члена французского сената является глупостью.

Вторая причина более банальна. Когда, с одной стороны, есть выбор между призывом показать характер, последовательность, смелость и прочие качества, которые мадам Буайе требует продемонстрировать, и экономической выгодой французского бизнеса, работающего в Азербайджане, то аргументация французского бизнеса будет более важной. Французские компании успели много потерять в Африке, в том числе и благодаря странной политике государства, и потеря еще одного делового партнера не входит в их интересы.

Причина номер три. Нельзя накладывать санкции на всех подряд, потому что отсутствие избирательности и последовательности в этом вопросе приведет к тому, что страны, на которые наложены санкции, будут работать сообща для того, чтобы навредить виновнику. В гипотетическом сценарии, при котором Франция наложит санкции на Азербайджан, она столкнется с еще более серьезным сопротивлением. В итоге это приведет к тому, что даже в странах региона, в которых у Франции есть какой-то уровень авторитета, влияние Парижа пошатнется.

Еще один важный аргумент связан с тем, что если Франция решит использовать санкционный режим против Азербайджана, то Франция станет примером страны, которая пошла против международного права. И это отрицательно отразится на французской дипломатии, которая только потеряет от этого.

Любой шаг в международной политике должен приводить к укреплению позиции своей страны. В данном случае, гипотетические санкции Франции против Азербайджана только ухудшат ее позиции, как на уровне отношений с индивидуальными странам, так и на уровне международных отношений. Также этот шаг сильно ударит по "либерально-демократическому" имиджу Франции.

Конфликт интересов

Одной из ключевых проблем политической системы западных стран является влияние лоббистов. Само по себе продвижение той или иной идеи в высшие эшелоны нельзя назвать чем-либо плохим, так как могут подняться вопросы действительно важные и актуальные. Но продвижение интересов иностранного государства создает риски для стабильности внешней и внутренней политики.

Радикальные лоббисты наподобии Валери Буайе являются риском для Франции, так как в основе их внешнеполитических "рекомендаций" лежит конфликт интересов и предвзятость суждений. Являясь вице-председателем группы дружбы Франция-Армения, Буайе принимает интересы Армении как логичные и близкие своему мировоззрению. А все, что идет в разрез с этими взглядами, считается для нее чуждым мышлением и угрозой для своей системы ценностей. В этом и причина того, что она, как и аналогичные ей политики, продвигают строго антиазербайджанскую позицию.

И это серьезная проблема для Франции, так как их влияние создает репутационные риски для страны, а также негативно влияет на дипломатию. Позиция Франции становится подверженной аналитической ошибке, так как изначально основывается на плохих вводных данных, которые предоставляются политиками а-ля Буайе.

Дискуссия и гипотетическое применение антиазербайджанских санкций станет ударом для Франции. Валери Буайе не понимает этого или же это ее не интересует.