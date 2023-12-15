В настоящее время Университет AДA работает над внедрением модели трехлетнего высшего образования

За 17 лет своей деятельности Университет AДA определил поиск и подготовку качественных учителей своими приоритетными целями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал ректор Университета AДA, посол Хафиз Пашаев в ходе своего выступления на XVI съезде учителей Азербайджана, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Если на начальном этапе мы нашли их среди тех, кто в первые годы независимости Азербайджана, увлеченные наукой, окончили ведущие вузы мира, то в последующие годы ряды наших преподавателей пополнили выпускники Государственной программы по обучению за рубежом, утвержденной соответствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Однако, учитывая стоящие перед нами приоритетные задачи развития образования, мы не можем поставить миссию подготовки качественных учителей в зависимость только от поиска выпускников из-за рубежа", - сказал Хафиз Пашаев.

Отметив, что университет AДA, продолжая национальное наследие, уже 3 года реализует программу "Манифест учителя" с целью подготовки высококвалифицированных учителей в нашей стране, ректор сказал: "Мы стараемся передать тот накопленный здесь годами научно-педагогический опыт школам и учителям в регионах. Наш университет привлекает в АДА для повышения квалификации передовых преподавателей из районов. Эти преподаватели также смогут ознакомиться с международным опытом образования в Вашингтонском центре Университета AДA.

Х.Пашаев отметил, что стремительные изменения мировой экономики и рынка труда требуют внедрения новых моделей в высшем образовании, которые позволяют ему быть более гибким и краткосрочным: "Молодые люди хотят получать как знания, так и навыки в короткие сроки и быть полностью востребованными на рынке труда. С этой целью Университет AДA в настоящее время работает над внедрением модели трехлетнего высшего образования. Такие программы сделают высшее образование более доступным, особенно для нашей молодежи из регионов.

"Государственная стратегия по развитию образования в Азербайджанской Республике" ставит перед нами подготовку человеческого капитала в целях повышения международной конкурентоспособности Азербайджана как основную задачу. В такой конкурентной среде университеты должны повысить деятельность научно-исследовательских и инновационных центров".

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