Противотанковая траншея, металлические ежи, колючая проволока, минные поля

На освобожденной от оккупации территории Агдере организован медиатур по участкам, где проводятся операции по разминированию.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, цель визита - ознакомиться с работами по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проводимыми инженерно-фортификационными подразделениями азербайджанской армии на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

Сначала журналисты прибыли на участок дороги Агдере-Тертер, где были размещены боевые позиции, инженерно-фортификационные сооружения, закопаны мины. На "линии Оганяна", которую армяне превратили в мифический образ, состоялось знакомство с препятствиями и минными полями, созданными армянскими сепаратистами.

Было отмечено, что до антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в Карабахе, на этой дороге и вокруг нее были размещены боевые позиции армянских вооруженных подразделений. В этом районе сменяют друг друга противотанковая траншея и металлические ежи, колючая проволока, минные поля смешанного типа и боевые позиции.

Затем представители СМИ провели обзор работ по очистке, проводимых вручную и с помощью собак-саперов.

Представляем вниманию читателей кадры с медиатура:

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