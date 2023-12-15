https://news.day.az/politics/1622474.html Обнаружены инженерные боеприпасы кустарного производства на освобожденных территориях Азербайджана - ВИДЕО
Обнаружены инженерные боеприпасы кустарного производства на освобожденных территориях Азербайджана - ВИДЕО
На одном из складов инженерных боеприпасов, использовавшихся армянами и выявленными в Карабахе, были обнаружены в большом количестве инженерные боеприпасы кустарного производства, а также произведенные в плановом порядке.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщил Trend начальник Главного управления инженерных войск генерал-майор Анар Керимов.
"Артиллерийские снаряды "оснащенные" кустарным способом различными приспособлениями устанавливались на территориях для распространения осколков на большей площади и массового поражения личного состава",- добавил А.Керимов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре