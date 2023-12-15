Обнаружены инженерные боеприпасы кустарного производства на освобожденных территориях Азербайджана

На одном из складов инженерных боеприпасов, использовавшихся армянами и выявленными в Карабахе, были обнаружены в большом количестве инженерные боеприпасы кустарного производства, а также произведенные в плановом порядке.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщил Trend начальник Главного управления инженерных войск генерал-майор Анар Керимов.

"Артиллерийские снаряды "оснащенные" кустарным способом различными приспособлениями устанавливались на территориях для распространения осколков на большей площади и массового поражения личного состава",- добавил А.Керимов.

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