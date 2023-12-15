Автомобильная дорога в Агдере очищается от мин

На освобожденной от армянской оккупации территории Агдеринского района был организован медиатур на участки, где проводятся операции по разминированию.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, гостей проинформировали о работах по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проводимых инженерно-фортификационными подразделениями азербайджанской армии.

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений ВС Азербайджана с 1 по 12 декабря нынешнего года было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 134 гектаров освобожденных территорий.

Кроме того, в целях поддержания путей эвакуации в исправном состоянии, обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей и колонн боевой техники, в указанный период было расчищено от снега 1069 м дорог, инженерно-саперными подразделениями проложено 260 м новых путей обеспечения.

В 2023 году, в целом, на 6863 гектарах земли на освобожденных территориях инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии были обнаружены и обезврежены 234 единицы противопехотных, 706 единиц противотанковых мин и 1405 единиц неразорвавшихся боеприпасов. Расчищено от снега 1730 м дорог, проложено 13 660 м новых путей обеспечения.

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