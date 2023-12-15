Азербайджан закупил у Турции инженерную технику для разминирования "MEMATT"

Для разминирования освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджан закупил у братской Турции инженерную технику MEMATT (механическое оборудование для разминирования).

Как передает Day.Az, об этом в пятницу Trend заявил начальник Главного управления инженерных войск генерал-майор Анар Керимов во время медиатура по участкам проведения операций по разминированию на освобожденной от армянской оккупации территории Агдеринского района.

"В операциях по разминированию также используются служебные собаки. Для очистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов используется ведущее в мире оборудование", - добавил А.Керимов.

Отметим, что на освобожденной от армянской оккупации территории Агдеринского района был организован медиатур на участки, где проводятся операции по разминированию. Цель визита - ознакомиться с работами по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проводимыми инженерно-фортификационными подразделениями азербайджанской армии на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

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