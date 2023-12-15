Сколько территории в Карабахе очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов в течение 2023 года?

Организован медиа-тур на участки проведения операций по разминированию в Агдере.

Как передает Day.Az, начальник Главного управления инженерных войск генерал-майор Анар Керимов сказал в пятницу Trend, что в настоящее время здесь, в том числе с помощью собак-саперов, проводится работа по очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"На освобожденных от оккупации территориях в течение 2023 года инженерно-фортификационными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 6800 гектаров земли. Всего выявлено и обезврежено 234 противопехотных, 706 противотанковых мин и 1405 неразорвавшихся боеприпасов. Кроме того, расчищено от снега до 1730 метров дорог, проложено 13660 метров новых дорог обеспечения. Основные усилия по разминированию были направлены на населенные пункты, сельскохозяйственные угодья, дороги и объекты инфраструктуры на освобожденных территориях. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы, обнаруженные в Карабахском экономическом районе, поэтапно уничтожаются методами подрыва и поджога на территории учебного полигона "Гёдякбурун" Агдеринского района", - сказал он.

Отметим, что целью медиа-тура на участки проведения операций по разминированию на освобожденной от оккупации территории Агдеринского района является ознакомление с работами по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, осуществляемых инженерно-фортификационными подразделениями азербайджанской армии на освобожденных территориях.

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