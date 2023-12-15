На конференции в Женеве принято решение о проведении встреч на тему борьбы с французским колониализмом

Руководящие лица политических партий, борющихся с французским колониализмом - участники международной конференции, организованной Бакинской инициативной группой в Женевском офисе ООН, провели заседание и пришли к соглашению по ряду вопросов.

Как сообщает Day.Az, собравшиеся для участия в международной конференции на тему "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность" борющиеся за независимость своих стран организации из Французской Гвианы (MDES), Мартиники (MODEMAS и PALİMA), Корсики (Свободная Корсика), Гваделупы (ANG, CİPPA, CİPN, FKNG, KSG, MİR-Гваделупа и UPLG), Французской Полинезии (сами называют свою страну Ma'o Nuii) (TAVİNİ Huiraatiraa) и KANAKY (Новая Каледония) (FLNKS, MJKF) обменялись мнениями по текущей политической ситуации в своих странах с целью усиления возможностей для совместных шагов по достижению своих политических целей в отношении полного суверенитета.

Стороны решили вести организованную борьбу на международном, региональном и национальном уровнях. Участники договорились о проведении встреч на регулярной основе в целях объединения совместных действий в рамках политической солидарности.

На первом заседании будет определена политическая повестка дня.

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