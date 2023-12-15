Обсуждены вопросы экстрадиции и правовой помощи между Азербайджаном и Россией

В целях реализации положений "Программы сотрудничества на 2021-2023 годы", подписанной 12 января 2021 года в Москве между генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым и генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым, делегация Генеральной прокуратуры Российской Федерации прибыла с рабочим визитом в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре Азербайджана, начальник Управления международного правового сотрудничества Эркин Алиханов поприветствовал гостей и с удовлетворением отметил высокий уровень отношений между нашими прокуратурами, подчеркнув актуальность тем, которые будут обсуждаться.

Представители Генеральной прокуратуры России выразили благодарность за высокое гостеприимство и радушный прием. Было отмечено, что визит будет полезен для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Затем в рамках Программы сотрудничества состоялись семинары, посвященные экстрадиции по уголовным делам и оказанию правовой помощи, в том числе международно-правовому сотрудничеству в области организации розыска, конфискации и возврата из-за границы имущества, приобретенного преступным путем, борьбе с бытовым насилием, защите прав несовершеннолетних, мерам по борьбе с преступлениями, совершенными в отношении несовершеннолетних, и особенностям защиты государственного обвинения по делам об экологических преступлениях, состоялся обмен опытом.

Делегация ознакомилась с новым административным зданием Генеральной прокуратуры и Музеем Победы. Также российские прокуроры приняли участие в качестве гостей в очередном заседании Научно-консультативного совета при генеральном прокуроре.

15 декабря делегация посетила Центр Гейдара Алиева. Ознакомившись со стендами, отражающими жизнь и деятельность великого лидера, делегация получила подробную информацию о музеях и экспонатах в Центре.

Гости также ознакомились с историческими и культурными памятниками столицы.

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