Новый посол США в Азербайджане вручил Джейхуну Байрамову копию верительных грамот
15 декабря 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла США в Азербайджане Марка Либби.
Как сообщили Day.Az в МИД, посол Марк Либби вручил министру копию своих верительных грамот.
На встрече были обсуждены повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также перспективы процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.
Была отмечена важность исторических отношений сотрудничества между Азербайджаном и США по ряду направлений и значение развития двусторонних отношений в рамках взаимных интересов.
Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией является стороной, заинтересованной в установлении мира и стабильности в регионе.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
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