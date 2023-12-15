Обнародованы дата и повестка следующего заседания Милли Меджлиса

Очередное заседание Милли Меджлиса Азербайджана состоится 19 декабря.

Как сообщает Day.Az, в повестку заседания включены 27 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Информация о деятельности органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства, в 2022 году.

2. Законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о привлечении к трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств или консульств".

3. Законопроект "О государственных резервах" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в законы "Об антимонопольной деятельности", "О защите прав потребителей", "О гражданской обороне", "О зерне", "О национальной безопасности", "О государственной тайне", "О подготовке к мобилизации и о мобилизации в Азербайджанской Республике" и "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы в связи с исполнением законов "О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" и "О целевых финансовых санкциях" (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О судебно-экспертной деятельности" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Кодекс о торговом судоходстве (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (второе чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон "О морских портах" (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон "О национальной безопасности" (второе чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (второе чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в законы "О бухгалтерском учете" и "О государственной тайне" (второе чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы", "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение).

20. Законопроект "Об арбитраже" (второе чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в закон "О медиации" (первое чтение).

23. Законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре" (первое чтение).

24. Законопроект о внесении изменений в закон "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании" (первое чтение).

25. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (первое чтение).

26. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики" и "Об информации, информатизации и защите информации" (первое чтение).

27. Законопроект о внесении изменений в "Положение о прохождении военной службы", утвержденный законом Азербайджанской Республики № 377 от 3 октября 1997 года (первое чтение).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!