В Университете ADA проходит презентации Руководства по дипломатическому протоколу

В Университете ADA в рамках 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева проходит церемония презентации Руководства по дипломатическому протоколу.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии принимают участие начальник управления по Азии МИД Азербайджана Рамиль Рзаев, начальник Управления протокола Анар Наджафли, сотрудники министерства и представители дипломатического корпуса.

Начальник управления по Азии МИД Азербайджана Рамиль Рзаев отметил, что представляемое сегодня Руководство по дипломатическому протоколу содержит, помимо данных о внешней политике Азербайджана, охватывающей 1993-2003 годы, также информацию о ценнейшем политическом наследии азербайджанского народа, которое сформировалось за указанный период, что считается достаточно коротким периодом. времени. Высказывания великого лидера Гейдара Алиева во введении к Руководству по дипломатическому протоколу выбраны не случайно. Они составили основу и принципы внешней политики современного азербайджанского государства - устанавливать двусторонние, взаимовыгодные отношения, дружественные отношения со всеми странами мира, тесно сотрудничать с дипломатическими миссиями, аккредитованными в Азербайджанской Республике, добавил Рзаев.

Он также сказал, что части Руководства по правилам протокола представляют собой важные материалы, состоящие из 40 разделов и изданные на двух языках, где также дается подробное разъяснение прав и обязанностей дипломатического корпуса.

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