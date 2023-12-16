Военные неудачи армян и последующие геополитические проколы, маневры и развороты продолжают оставаться в центре внимания российских СМИ. Общая оценка экспертов российских изданий, в целом, схожа - Ереван сам виновен в своих бедах.

Как сообщает в субботу Day.Az, издание "Независимая Газета" опубликовало анализ, в котором рассматриваются причины нынешней ситуации в Армении. Прогноз издания весьма мрачный - Армения будет находиться в зависимом положении от всех подряд. В качестве основных аргументов приводятся сложности, с которыми страна не может разобраться уже долгое время, такие как демографические проблемы и неопределенность во внешней политике.

Автор обвиняет Армению в постоянных нападках на Россию и не принимает аргументы армянской стороны о "предательстве" РФ, как и о том, что Москва не поставила вооружения, которые Ереван оплатил. В материале "Независимой газеты" ставится весьма логичный вопрос: как можно верить Армении в этом вопросе, если Ереван не приводит конкретных данных о затребованном вооружении и не раскрывает сумму, которая была переведена за оружие?

Но автор признает, что не у всех армян Россия ассоциируется с предательством. Есть немало людей в Армении, которые считают, что "Франция и США должны были быть большими Армениями, чем сама Армения". Другими словами, эти люди ждали военной помощи от вышеупомянутых западных стран.

Как и ЕС, который в Армении упрекают за молчание во время сентябрьских событий. И Израиль, к которому сегодня в Армении относятся более враждебно, чем когда-либо ранее.

Издание показывает, что сегодняшняя Армения зависима от всех подряд и ищет поддержки у любого иностранного государства или блока.

Автор предупреждает, что продолжение Арменией нынешнего внешнеполитического курса приведет к тому, что, в итоге, Ереван перестанет быть кому-либо интересен.