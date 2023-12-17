Почему выбор Баку местом саммита СОР29 закономерен

Выбор Баку местом проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29 - это серьезная возможность на площадке этой конференции продемонстрировать свои возможности по переходу к альтернативной энергетике. Важно отметить, что Азербайджан был избран, даже несмотря на то, что является нефтегазодобывающей страной. То есть степень доверия к Азербайджану и понимание его возможностей достаточно высоки.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог и дипломат Фикрет Садыхов.

По его словам, обращает на себя внимание тот факт, что свою кандидатуру в пользу Азербайджана отозвал ряд государств, и особенно важно, что среди них была и Армения. Этот шаг Еревана, отметил политолог, можно рассматривать как попытку начала процесса нормализации отношений между двумя нашими государствами. С таких маленьких шагов обычно начинаются большие процессы.

"На мой взгляд, решение о проведении СОР29 в Баку - это не сенсация, ничего неожиданного в этом нет. Азербайджан приобрел достаточно устойчивый репетиционный потенциал как государство, которое очень много делает для разблокирования сложных проблем мировой повестки. Вспомним хотя бы огромную дипломатическую и гуманитарную работу, которую провела наша страна по инициативе Президента Ильхама Алиева в период пандемии. Вспомним, сколько уже сделано Азербайджаном на посту председателя Движения неприсоединения. Азербайджан, являющийся лидером Южного Кавказа, вносит в этот глобальный интеграционный процесс серьезный вклад и готов увеличить свои усилия в этом направлении.

Кроме того, Азербайджан имеет богатый опыт проведения масштабных международных мероприятий. Думаю, что саммит СОР29 будет организован на самом высоком уровне, для участников будут созданы все условия для плодотворных обсуждений и принятия решений. Проблема изменения климата - это очень серьезная проблема, затрагивающая не отдельно взятые государства, а всю планету. Не сомневаюсь, что Азербайджан внесет в борьбу с этой глобальной бедой вклад успешным проведением СОР29 и развивая альтернативную энергетику", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева