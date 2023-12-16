Али Асадов отбыл с рабочим визитом в Москву

Сегодня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

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