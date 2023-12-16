В штаб-квартире ИСЕСКО состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В столице Марокко, городе Рабат, в штаб-квартире ИСЕСКО состоялся концерт, посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. На вечере присутствовала парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Как сообщили в субботу Day.Az в отделе связей с прессой и общественностью Милли Меджлиса, выступившие с речами на мероприятии генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик и посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов отметили беспрецедентные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским государством и народом, глобальные инициативы великого лидера.

На концерте прозвучали произведения в исполнении народного артиста Азербайджана, заместителя министра культуры Мурада Гусейнова.

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