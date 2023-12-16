В Азербайджане созданы новые избирательные участки по ряду избирательных округов

В Азербайджане созданы новые избирательные участки по некоторым избирательным округам.

Как сообщает в субботу Day.Az, этот вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

По данному вопросу выступил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.

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