https://news.day.az/politics/1622710.html В Азербайджане созданы новые избирательные участки по ряду избирательных округов
В Азербайджане созданы новые избирательные участки по ряду избирательных округов
В Азербайджане созданы новые избирательные участки по некоторым избирательным округам.
Как сообщает в субботу Day.Az, этот вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.
По данному вопросу выступил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.
После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.
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