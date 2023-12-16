https://news.day.az/politics/1622711.html На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут созданы 26 избирательных участков
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут созданы 26 избирательных участков
На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана предполагается создание 26 избирательных участков по 9 избирательным округам.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.
Он отметил, что есть необходимость в создании 20 избирательных участков и по другим 7 округам.
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