На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут созданы 26 избирательных участков

На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана предполагается создание 26 избирательных участков по 9 избирательным округам.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

Он отметил, что есть необходимость в создании 20 избирательных участков и по другим 7 округам.

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