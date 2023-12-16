https://news.day.az/politics/1622712.html В Ханкенди будет создан избирательный участок
В Ханкенди будет создан избирательный участок
Один из первых избирательных участков на освобожденных от армянской оккупации территориях будет создан в Ханкенди.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии.
Он отметил, что избирательные участки также будут созданы в Ходжалы, Аскеране, Агдере и на других освобожденных территориях.
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