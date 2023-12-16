https://news.day.az/politics/1622731.html Скоро начнется регистрация кандидатов на внеочередных президентских выборах - Мазахир Панахов
Скоро начнется регистрация кандидатов на внеочередных президентских выборах - Мазахир Панахов
Скоро ЦИК Азербайджана начнет процесс регистрации кандидатов на внеочередных президентских выборах.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии.
Он отметил, что документы, необходимые кандидатам, готовы.
Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.
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