Внеочередные президентские выборы в Азербайджане - это исторические выборы

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане станут историческими выборами.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии.

Он отметил, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана выборы впервые будут проводиться на всей территории страны.

"Поэтому эти выборы можно назвать историческими", - сказал Панахов.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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