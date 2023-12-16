https://news.day.az/politics/1622743.html Турция всегда рядом с Азербайджаном - Яшар Гюлер
Турция всегда рядом с Азербайджаном - Яшар Гюлер
Турция всегда рядом с Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
Гюлер отметил, что путь к безопасности и миру на Кавказе лежит через подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Он добавил, что успешно продолжаются совместные усилия по укреплению стратегического альянса и углублению сотрудничества Турции с Азербайджаном, в том числе в сфере оборонной промышленности и военного сотрудничества.
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