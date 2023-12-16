Ах, Эмманюэль..: отмыватель грязных денег, убийца французской дипломатии и политический лузер

Автор: Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az

Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что его французский коллега Эмманюэль Макрон сам разорвал с ним отношения. Так он ответил на вопрос журналиста французского телеканала TF1, который спросил его о том, как российский лидер воспринимает сегодня Францию и ее президента.

"Президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я прекратил. Это он прекратил. Если интерес есть - пожалуйста, мы готовы. Интереса нет - мы обойдемся. Вот и все, ничего здесь такого необычного нет. Мы не уклоняемся от этих контактов. Если европейские страны и Президент Франции в частности не желает с нами общаться - нет. На нет и суда нет, как у нас говорят. У нас есть чем заниматься. Если интерес есть - мы готовы", - сказал Путин.

По его словам, до этого между Москвой и Парижем были "достаточно хорошие, добрые рабочие отношения".

В конце июня в интервью RFI Эмманюэль Макрон заявил, что у него нет причин звонить Владимиру Путину, но если Путин позвонит ему, то он ответит.

Незадолго до начала военной операции России в Украине и в первые месяцы после начала боев Эмманюэль Макрон, как он сам неоднократно заявлял, "предпринимал усилия для поддержания частых контактов со своим российским коллегой".

Через месяц после его избрания - первая каденция Макрона, начавшаяся в 2017 году - был визит Путина во Францию. На лужайке перед Елисейским дворцом была пресс-конференция, и на ней Макрон, войдя в раж, очень жестко критиковал главу России. Но через месяц был экономический саммит в Санкт-Петербурге, и там, к удивлению, все увидели совершенно другого Макрона, такого робкого, помахивающего хвостиком в присутствии Путина.

Обычное происшествие, случай, ирония Провидения? Не думаем.

Представители французских политических элит часто упрекают Макрона в ужесточении внутренней и внесении агрессивных штрихов во внешнюю политику страны. Спору нет, Макрон страдает комплексом Наполеона и ему очень хочется остаться в истории страны как "решительный, напористый, умный и дальновидный политик".

Но, увы, ни одно из этих определений не присуще главе Франции - он тщедушен, боязлив, мстителен, алчен и самое главное, склонен ко лжи. Точнее, Эмманюэль Макрон патологический лжец.

Причин такому поведению несколько.

Во-первых, Э.Макрон многие годы служил спецслужбам России. Он был инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque, за работу в котором получил прозвище "финансового Моцарта". Именно тогда Э.Макрон наладил общирные и иллегальные связи с некоторыми российскими олигархами для отмывания денег.

Изначально он только оказывал посреднические услуги, а потом, войдя во вкус, стал "руководителем перевалочного пункта" на пути финансовых средств своих "российских друзей", деньги которых, после перевода в сотни счетов, открытых во десятках мелких и средних банках, находящихся в оффшорных зонах, и в странах со "щадящим налоговым климатом", проходили окончательную стадию "отмывания".

В принципе, ничего удивительного. Еще во время учебы в Институте политических исследований и Национальной школе администрации, Э.Макрон "интересовался Россией", наладил тесные связи с некоторыми русскими - видными представителями эмигрантских кругов, среди которых были также и индивиды с незаурядными коммерческими и финансовыми талантами.

А в 2000 году, когда нынешний президент Франции работал помощником философа Поля Рикера, у него уже были теснейшие связи с двумя русскими "черными банкирами", точнее, посредниками нескольких российских нуворишей. Те двое русских на самом деле были специалистами в отмывании грязных денег, занимались переводами и "распылением" средств во многих счетах, дабы в конце операций легализовать незаконный капитал.

Знал ли Эмманюэль Макрон о проделках своих "русских друзей"? Если посчитаем себя наивными, то ответ - может, и не знал. Но ответ неверный, потому что именно в тот период начался обогащения Макрона, который превратился из обычного офисного планктона в состоятельного, импозантного, благоухающим дорогим парфюмом парижского денди.

Вплоть до 2012 года Макрон пользовался доверием у своих российских клиентов, и о нем отзывались уважительно - как же, не каждого французского финансиста стали бы называть "Наш человек в Париже".

А в 2012 году, когда Э.Макрон стал заместителем генерального секретаря при президенте Франсуа Олланде, он прекратил всякие операции с финансами российских олигархов, ибо прекрасно знал, что если об этих контактах и операциях станет известно французским спецслужбам, то ему не миновать весьма длительного тюремного заключения.

Потом он стал президентом и истинным бичом божьим для французов - волюнтаристскаявнутренняя и агрессивная внешняя политика Елисейского дворца низвела страну до уровня европейского середняка, хотя в былые годы французы небезосновательно гордились собой, говорили о великих устремлениях страны. Действительно, Франция была крупнейшим геополитической силой в Евросоюзе, диктовала повестку дня европейской политики, считалась одной из моднейших - если не самой мощной - экономикой "старушки Европы".

Ныне Франция очутилась чуть ли не в задворках глобальной геополитики, и редкие попытки Парижа, направленные на возвращение былого величия и славы, обречены на неудачу.

Причин проста - Францией ныне руководит абсолютный дилетант в мировой политике, импульсивный и нервный политик, никудышный государственный деятель Эмманюель Макрон.

... На первой фотографии, сделанной после вступления Эмманюэля Макрона в должность президента Франции, видна лежащая на его столе раскрытая книга. Это мемуары самого популярного французского лидера Шарля де Голля, последователем которого, как и многие другие французские президенты, считает себя и нынешний лидер Пятой республики.

"Голлизмом" называют подход во французской политике, когда Париж стремится вести более независимую, автономную политику от США и Великобритании, а также претендует на общеевропейское лидерство. Одновременно в основании "голлизма" лежит и идея избежать любыми путями и средствами, любой ценой новой войны в Европе. Неслучайно Макрон так активно продвигает и новое объединение в Европе - Европейское политическое сообщество (ЕПС), саммит которого в Молдове объединил лидеров 45 стран. Идея ЕПС напоминает "Европу отечеств", сформулированную де Голлем.

"Быть союзником не означает быть вассалом", - именно так сформулировал президент Франции Эмманюэль Макрон свою позицию касательно европейско-американских взаимоотношений.

Но как всегда и всюду, слова Эмманюэля Макрона расходятся с делами. Напомним, что помимо европейской территории, Франция имеет заморские владения: семь из 13 таких департаментов расположены в Индо-Тихоокеанском регионе, и в них проживают 1,65 млн. граждан страны - главным образом, это остров Реюньон, Майотта, Новая Каледония и Французская Полинезия. Поэтому в этом случае основные задачи французской внешней политики - защита суверенитета своих территорий, с одной стороны, и "поддержание стабильности и безопасности" - с другой. Под словом "поддержание суверенитета" в заморских территориях в Париже понимается подавление всяческого инакомыслия, нивелирования законных прав и свобод местного населения, превращение истинных хозяев тех территорий в живущих в псевдорезервациях бесправных людей.

"Суверенитет", точнее, неоколониальную политику Франции в этих департаментах обеспечивают 7 тысяч солдат и моряков.

Э.Макрон почему-то уверен, что жители заморских территорий тотально преданы идеям голлизма, нарративам преданности Парижу, и все, как один, желают неукоснительно следовать постоянно обновляющим и ожесточающимся правилам жизни, постоянно присылаемых из метрополии.

Он также уверен, что нынешний премьер страны Элизабет Борн останется верным "политическим соратником и другом", хотя в этом Макрон прав. Причем, прав тотально, так как знает, что Борн никогда, ни при каком случае не расскажет об их закулисных интригах.

А эти интриги, причем очень дурно пахнущие и грязные, есть.

Например, Элизабет Борн до своего назначение на пост премьер-министра, была непосредственным куратором и руководителем трех неофициальных переговоров Э.Макрона с представителями официальной Москвы, где во время двух переговоров президент Франции общался с руководителями спецслужб России. Об этих встречах не говорилось в официальных информационных бюллетенях Елисейского дворца, да и в здании, что на бульваре Офер, предпочитают молчать о заигрываниях Макрона.

Отмыватель грязных денег, убийца французской дипломатии и политический лузер Э.Макрон добился также смерта мозга французской внешней политики.

Маргинализация Германии в Евросоюзе, бесконечное самоуспокоение по отношению к боям в Украине, карт-бланш, данный Китаю в его имперских амбициях в отношении Запада, ссора с Марокко и Алжиром, изгнание из Западной Африки...

Естественно, что у такого дипломатического падения Франции есть и глубокие причины - ихследует искать в экономических, социальных и гражданских неудачах, которые происходили последние четыре десятилетия. На дипломатию и армию постоянно не хватало денег. Хотя еще Отто фон Бисмарк говорил, что "дипломатия без оружия - это музыка без инструментов".

Но резко ускорил дипломатический коллапс Парижа именно Макрон. Дипломатия Франции по отношению к Ближнему Востоку и Северной Африке сегодня определяется внутренней политической повесткой и страхом перед арабо-мусульманскими общинами внутри самой Франции. Внешняя политика Парижа перестала быть логичной, адекватной и рациональной, при этом Макрон пытается все решить в одиночку, выражает презрение к дипломатам и заменил защиту интересов страны краткосрочными заявлениями.

Во Франции должно быть разделение полномочий, а президент не должен сосредотачивать всю внешнюю политику в своих руках.

Поймет ли это Эмманюэль Макрон?

Вряд ли...